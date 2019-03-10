В понедельник в Рязани ожидаются осадки и плюсовая температура

СЕГОДНЯ 21:06 2019-03-10T21:06:30+03:00

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В понедельник, 11 марта, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Ночью возможны небольшие осадки, местами умеренные. Днем — местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается -3…+2ºС, днем — 0…+5ºС.

Кроме того, по данным специалистов Института прикладной геофизики имени академика Евгения Федорова, на территории Рязанской области состояние геомагнитного поля будет спокойным, с отдельными периодами неустойчивости. Интегральная солнечная активность – низкая. Прогнозируется небольшая вероятность солнечных вспышек класс C (небольшие, с незначительными последствиями для нашей планеты — Ред.). Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

ИСТОЧНИК KP.RU