Рязанская прокуратура нашла нарушения при перевозке детей в школьных автобусах

СЕГОДНЯ 18:38 2019-03-10T18:38:53+03:00

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Прокуратура Ряжского района вместе с сотрудниками ГИБДД проверила, как в Ряжском районе перевозят детей в школьных автобусах, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки прокуроры с автоинспекторами осмотрели 12 школьных автобусов и три специальных автомобиля для обучения вождению.

В результате проверок прокуратура вынесла четыре постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Руководству школ внесено три представления. Как отметили в надзорном органе, все нарушения к настоящему времени устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU