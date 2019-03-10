2019-03-10T17:41:13+03:00
Недвижимость

Рязанцам показали, как изменилась пойма Трубежа за двухлетнюю застройку

В районе Московского шоссе жилых домов стало больше, а деревьев — меньше. Видео
Александр РАДЫГИН
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На канале Boto Types в Youtube выложили видео, на котором запечатлен процесс застройки реки Трубеж — от торгово-развлекательного центра «Барс» до автовокзала «Центральный».

На видеокадрах, снятых при помощи квадрокоптера, видно, как изменилась пойма Трубежа за два года. Можно увидеть строительство Академии единоборств и многоквартирных домов. Судя по кадрам, домов стало больше, а деревьев — меньше.

Напомним, еще в июле 2014 года, несмотря на протесты рязанской общественности, городская дума утвердила изменения в Правилах землепользования и застройки. Эти изменения позволили строить жилые дома в пойме рек Плетенка, Павловка и Трубеж на Московском шоссе.

Застройка реки Трубеж в Рязани.Процесс застройки поймы р.Трубеж за 2 года. Рязань

ИСТОЧНИК KP.RU

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