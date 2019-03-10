Рязанцам показали, как изменилась пойма Трубежа за двухлетнюю застройку

СЕГОДНЯ 17:41 2019-03-10T17:41:13+03:00

В районе Московского шоссе жилых домов стало больше, а деревьев — меньше. Видео

Изменить размер текста: A A

На канале Boto Types в Youtube выложили видео, на котором запечатлен процесс застройки реки Трубеж — от торгово-развлекательного центра «Барс» до автовокзала «Центральный».

На видеокадрах, снятых при помощи квадрокоптера, видно, как изменилась пойма Трубежа за два года. Можно увидеть строительство Академии единоборств и многоквартирных домов. Судя по кадрам, домов стало больше, а деревьев — меньше.

Напомним, еще в июле 2014 года, несмотря на протесты рязанской общественности, городская дума утвердила изменения в Правилах землепользования и застройки. Эти изменения позволили строить жилые дома в пойме рек Плетенка, Павловка и Трубеж на Московском шоссе.

Застройка реки Трубеж в Рязани.Процесс застройки поймы р.Трубеж за 2 года. Рязань

ИСТОЧНИК KP.RU