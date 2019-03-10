Губернатор Николай Любимов попросил прощения у рязанцев
По словам главы региона, областной центр должна быть ярким и гостеприимным не только в праздничные дни
Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о своих впечатлениях от Масленицы и попросил у рязанцев прощения.
«Это было вкусно и весело, от души. Но самое главное — улыбки на лицах рязанцев, пришедших на праздник целыми семьями. А сегодня важно попросить прощения друг у друга, и я прошу его у вас», — написал Любимов.
По словам главы региона, впереди у властей много работы, а Рязань должна быть такой же яркой и гостеприимной не только в праздничные дни.
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ИСТОЧНИК KP.RU