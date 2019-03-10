2019-03-10T16:24:18+03:00
Экономика

В Рязанской области сняли с карантина около 18 тысяч индюшат

Птицу в Старожиловский район завезли из Германии
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Специалисты рязанского Россельхознадзора сняли с карантина 17 987 голов индюшат в Старожиловском районе, сообщает пресс-служба управления. По данным надзорного органа, птицу в Рязанскую область завезли в январе этого года из Германии.

Все это время индюшата находились под ежедневным контролем специалистов ветеринарной станции Старожиловского района.

Отметим, что карантин организовали в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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