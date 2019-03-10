2019-03-10T15:41:54+03:00
Происшествия

На улице Стройкова пьяный рязанец на «Жигулях» протаранил забор

Очевидцы сообщают о дорожном происшествии в одном из дворов города
Александр РАДЫГИН
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Фото: https://vk.com/voditelrzn62Фото: https://vk.com/voditelrzn62
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Днем 10 марта на улице Стройкова водитель на отечественной легковушке протаранил забор. Фото с места происшествия анонимно опубликовал участник группы «Подслушано у водителей Рязани».

https://vk.com/voditelrzn62

https://vk.com/voditelrzn62

«Пьяный мужчина сначала снес забор у подъезда дома по улице Стройкова, 65, — пишет очевидец. — А теперь застрял на въезде во двор дома №63. Гаишникам позвонили, но в течение десяти минут ни одного не появилось».

Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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