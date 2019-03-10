2019-03-10T15:06:51+03:00
Недвижимость

Аудиторы счетной палаты проверят рязанский минстрой

Специалисты выяснят, насколько эффективно тратились бюджетные деньги на строительство и оснащение школ
Александр РАДЫГИН
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Аудиторы контрольно-счетной палаты Рязанской области проверяют использование бюджетных денег на оснащение школ средствами обучения, сообщается на сайте ведомства.

Во время контрольных мероприятий специалисты проверят министерство строительного комплекса Рязанской области. Аудиторы выяснят порядок и условия при отборе муниципалитетов для предоставления субсидий на строительство зданий школ, в том числе на их оснащение средствами обучения и воспитания.

Кроме того, счетная палата проанализирует вопросы законного, целевого и эффективного расходования минстроем бюджетных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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