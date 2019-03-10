2019-03-10T14:54:34+03:00
Звезды

«Империя львиц» в Рязани: уникальное представление с крупными хищниками

Гастроли цирка пройдут с 8 марта по 14 апреля
Роман КАРПОВ
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Руководитель аттракциона всемирно известный дрессировщик Виталий Смолянец.Руководитель аттракциона всемирно известный дрессировщик Виталий Смолянец.
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C 8 марта в Рязанском цирке стартовала одна из самых зрелищных программ страны «Империя львиц». Руководитель аттракциона всемирно известный дрессировщик, заслуженный артист России Виталий Смолянец - единственный на планете цирковой артист, выступающий без обеих ног. Он потерял их в автомобильной аварии, спасая жизни двух человек. Особенность его работы заключается в том, что он не использует в дрессировке кнут, а с животными его связывает исключительно дружба.

- Секрет хорошего циркового шоу с животными заключается в любви к ним. И тогда они обязательно ответят взаимностью, - рассказал Виталий на пресс-конференции, приуроченной к старту программы в Рязани.

Кроме того, Виталий Смолянец является обладателем Золотого приза Международного циркового фестиваля в Ижевске и всех высших наград на всемирном фестивале «ИДОЛ», а также лауреатом международной цирковой премии «Мастер»

Трюки со львицами и тиграми - это, безусловно, самая яркая часть шоу, но зрителей также ждут веселые аттракционы с другими очаровательными животными, среди которых, обезьяны, павианы, лапундеры, пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки. Помимо этого зрители увидят групповые акробатические номера воздушных гимнастов под куполом цирка и на мачте и выступление клоуна-эксцентрика Анатолия Окулова.

Шоу «Империя львиц» продлится до 14 апреля. Стоимость билетов от 500 до 1 500 рублей. Детям до 5 лет - бесплатно.

Трюки со львицами и тиграми - самая яркая часть шоу.

Трюки со львицами и тиграми - самая яркая часть шоу.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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