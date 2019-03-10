2019-03-10T14:09:19+03:00
Общество

Рязанцев приглашают поступить в Академию Следственного комитета России

Студентам гарантируется жилье, бесплатная медицинская помощь и отсрочка от армии
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Факультет магистерской подготовки Московской академии Следственного комитета России приглашает на обучение рязанских выпускников вузов, получивших квалификацию «бакалавр». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Юристы-бакалавры смогут получить второй уровень высшего профессионального образования по уникальной программе подготовки. Кроме того, студенты будут совмещать аудиторные занятия с прохождением практики в отделах главного следственного управления СК России по Москве, Московской области и других подразделениях.

ВАЖНО!

Студентам гарантируется общежитие; стипендия, в том числе — именная стипендия председателя СК России Александра Бастрыкина; бесплатное медицинское обслуживание; форма; отсрочка от службы в армии.

Срок обучения — два года, форма обучения – очная.

Для поступления необходимо до 1 апреля обратиться в кадровое подразделение СУ СК России по Рязанской области. Если вашу кандидатуру одобрят, то с 10 по 15 июля нужно будет пройти вступительные испытания в Академии по уголовному процессу, уголовному праву и криминалистике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцам показали, как изменилась пойма Трубежа за двухлетнюю застройку
Губернатор Николай Любимов попросил прощения у рязанцев
В Рязанской области сняли с карантина около 18 тысяч индюшат
На улице Стройкова пьяный рязанец на «Жигулях» протаранил забор
Аудиторы счетной палаты проверят рязанский минстрой
«Империя львиц» в Рязани: уникальное представление с крупными хищниками
Мэрии Рязани отказали в получении 200 млн рублей на капремонт трубопроводов
Гидрометцентр: Весеннее половодье в Рязанской области будет ранним
Рязанка родила ребенка в гостях во время застолья, а потом выбросила его в мусорный бак — СК
Из-за опасной толщины льда в Рязанской области закрыли ледовую переправу
В мусорном баке на Станкозаводской в Рязани обнаружили живого младенца
В одном из дворов Рязани двое мужчин избили водителя мусоровоза
На крупном пожаре в Рязанском районе погибла 83-летняя пенсионерка
Конкурс на лучший блинный торт в Рязани выиграли сельские кулинары
В Рязани зиму проводили и Масленицу сожгли на центральной площади
В начале недели в Рязань придет порывистый ветер
Пропавшую рязанскую бабушку нашли в московской больнице – подробности поисков