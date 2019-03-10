Рязанцев приглашают поступить в Академию Следственного комитета России

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-10T14:09:19+03:00

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Факультет магистерской подготовки Московской академии Следственного комитета России приглашает на обучение рязанских выпускников вузов, получивших квалификацию «бакалавр». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Юристы-бакалавры смогут получить второй уровень высшего профессионального образования по уникальной программе подготовки. Кроме того, студенты будут совмещать аудиторные занятия с прохождением практики в отделах главного следственного управления СК России по Москве, Московской области и других подразделениях.

ВАЖНО!

Студентам гарантируется общежитие; стипендия, в том числе — именная стипендия председателя СК России Александра Бастрыкина; бесплатное медицинское обслуживание; форма; отсрочка от службы в армии.

Срок обучения — два года, форма обучения – очная.

Для поступления необходимо до 1 апреля обратиться в кадровое подразделение СУ СК России по Рязанской области. Если вашу кандидатуру одобрят, то с 10 по 15 июля нужно будет пройти вступительные испытания в Академии по уголовному процессу, уголовному праву и криминалистике.

ИСТОЧНИК KP.RU