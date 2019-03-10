Мэрии Рязани отказали в получении 200 млн рублей на капремонт трубопроводов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-10T13:28:51+03:00

В региональном министерстве ТЭК и ЖКХ прошел отбор соискателей на получение субсидий из областного бюджета

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Администрации Рязани отказали в получении субсидий в размере 200 млн рублей на капитальный ремонт магистральных трубопроводов. Об этом сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

Как отмечают в ведомстве, 6 марта состоялось заседание комиссии по отбору муниципалитетов для финансирования подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» и программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Согласно протоколу, из всех муниципальных образований только администрация Рязани подала заявку на получение из областного бюджета субсидии на сумму 200 миллионов рублей. Власти города хотели на эти деньги капитально отремонтировать участки магистральных трубопроводов.

Однако, комиссия под председательством министра ТЭК и ЖКХ Андрея Горелова, рассмотрев заявку мэрии, отклонила ее. Причина отказа — муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в Рязани на 2016-2022 годы» не предусмотрен объем софинансирования мероприятия за счет денег местного бюджета на 2019 год.

По итогам заседания комиссия признала отбор на предоставление субсидий несостоявшимся.

ИСТОЧНИК KP.RU