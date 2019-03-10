Из-за опасной толщины льда в Рязанской области закрыли ледовую переправу
10 марта в Шиловском районе закрыли пешеходно-автомобильную ледовую переправу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Переправа соединяет населенные пункты — поселок Шилово, село Юшта и село Санское.
Как отмечают в МЧС, замеры показали, что из-за потепления толщина льда стала опасна для передвижения людей. Во избежание несчастных случаев специалисты решили закрыть ледовую переправу.
ВАЖНО!
Помните, что выезд на лед в необорудованных местах категорически запрещен. Необходимо учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101.
ИСТОЧНИК KP.RU