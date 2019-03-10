Из-за опасной толщины льда в Рязанской области закрыли ледовую переправу

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-10T11:24:26+03:00

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10 марта в Шиловском районе закрыли пешеходно-автомобильную ледовую переправу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Переправа соединяет населенные пункты — поселок Шилово, село Юшта и село Санское.

Как отмечают в МЧС, замеры показали, что из-за потепления толщина льда стала опасна для передвижения людей. Во избежание несчастных случаев специалисты решили закрыть ледовую переправу.

ВАЖНО!

Помните, что выезд на лед в необорудованных местах категорически запрещен. Необходимо учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101.

ИСТОЧНИК KP.RU