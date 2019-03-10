2019-03-10T09:51:17+03:00
Происшествия

В одном из дворов Рязани двое мужчин избили водителя мусоровоза

Водитель не смог подъехать к мусорным бакам и начал сигналить. Это не понравилось жителям соседнего дома
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 8 марта двое мужчин избили водителя мусоровоза. Видео инцидента выложили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани». По их словам, мусоровоз не смог подъехать к контейнерам из-за припаркованной «ГАЗели».

«Водитель мусоровоза искал номер на лобовом у «ГАЗели», потом бил по колесам, но сигнализация не срабатывала. Мужчина сел в свою машину и сигналил минут пять», — говорится в сообщении.

Как отмечает очевидец, только через пять минут вышел «злой мужик», и начал избивать водителя мусоровоза.

«В итоге выяснилось, что этот мужик не владелец «ГАЗели», а просто житель соседнего дома, и ему не понравилось, что кто-то сигналит. Потом вышел другой мужчина, и тоже стал бить водителя мусоровоза», — пишет очевидец.

В Рязани двое мужчин избили водителя мусоровоза.Автор видео "Людмила Людмила" https://vk.com/id419475215

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка родила ребенка в гостях во время застолья, а потом выбросила его в мусорный бак — СК
Из-за опасной толщины льда в Рязанской области закрыли ледовую переправу
В мусорном баке на Станкозаводской в Рязани обнаружили живого младенца
На крупном пожаре в Рязанском районе погибла 83-летняя пенсионерка
Конкурс на лучший блинный торт в Рязани выиграли сельские кулинары
В Рязани зиму проводили и Масленицу сожгли на центральной площади
В начале недели в Рязань придет порывистый ветер
Пропавшую рязанскую бабушку нашли в московской больнице – подробности поисков
Рязанский райцентр победил в Национальной премии «Бизнес-Успех»
В новом храме Рязани несколько человек дали обет трезвости
Пропавшую во время прогулки рязанскую пенсионерку нашли живой
Сотрудницы рязанской полиции раскрывают кражи, угоны и грабежи – сводка за неделю
Ночью в Рязани в многоэтажке сгорела квартира
Рязанка Александра Трусова борется за звание чемпионки мира по фигурному катанию
Старше праздника: рязанец 8 марта отметил свое 102-летие
8 марта в Рязани прошел праздничный флешмоб «Дорогая, ты права»
ХК «Рязань» сыграл с болельщиками
Аркадий Фомин поздравил рязанок с Международным женским днем (видео)
Рязанская транспортная полиция раздавала тюльпаны на вокзале
Рязанских любителей подледного лова проверят спасатели и ГИМС
С дочерей умершей рязанки «Россельхозбанк» взыскал долг по кредиту
Рязанка получила реальный срок за неуплату алиментов дочери
В Рязани закрыли фирму, торгующую некачественными ветеринарными лекарствами
Десантник из Рязани заставлял несовершеннолетнюю вступать в интимную связь с мужчинами
Рязанская филармония приглашает на концерт Николая Чиндяйкина
На трассе в Рязанской области насмерть сбили ребенка — суд огласил приговор
График работы информационно-справочного центра УмКА в Рязани изменится
8 марта рязанцев порадуют солнце, дождь и ветер