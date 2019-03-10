В одном из дворов Рязани двое мужчин избили водителя мусоровоза

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-10T09:51:17+03:00

Водитель не смог подъехать к мусорным бакам и начал сигналить. Это не понравилось жителям соседнего дома

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Днем 8 марта двое мужчин избили водителя мусоровоза. Видео инцидента выложили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани». По их словам, мусоровоз не смог подъехать к контейнерам из-за припаркованной «ГАЗели».

«Водитель мусоровоза искал номер на лобовом у «ГАЗели», потом бил по колесам, но сигнализация не срабатывала. Мужчина сел в свою машину и сигналил минут пять», — говорится в сообщении.

Как отмечает очевидец, только через пять минут вышел «злой мужик», и начал избивать водителя мусоровоза.

«В итоге выяснилось, что этот мужик не владелец «ГАЗели», а просто житель соседнего дома, и ему не понравилось, что кто-то сигналит. Потом вышел другой мужчина, и тоже стал бить водителя мусоровоза», — пишет очевидец.

В Рязани двое мужчин избили водителя мусоровоза.Автор видео "Людмила Людмила" https://vk.com/id419475215

ИСТОЧНИК KP.RU