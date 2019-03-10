На крупном пожаре в Рязанском районе погибла 83-летняя пенсионерка
В ночь на 9 марта в МЧС поступила информация о крупном пожаре в селе Шумашь Рязанского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожены двухквартирный жилой дом, гараж и автомобиль. На пожаре погибла 83-летняя пенсионерка.
На ликвидацию возгорания выезжали 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину пожара и причиненный ущерб.
Кроме того, Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшей женщины, а также все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU