На крупном пожаре в Рязанском районе погибла 83-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-10T10:09:42+03:00

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В ночь на 9 марта в МЧС поступила информация о крупном пожаре в селе Шумашь Рязанского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожены двухквартирный жилой дом, гараж и автомобиль. На пожаре погибла 83-летняя пенсионерка.

На ликвидацию возгорания выезжали 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину пожара и причиненный ущерб.

Кроме того, Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшей женщины, а также все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU