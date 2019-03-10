2019-03-10T10:09:42+03:00
Происшествия

На крупном пожаре в Рязанском районе погибла 83-летняя пенсионерка

Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 9 марта в МЧС поступила информация о крупном пожаре в селе Шумашь Рязанского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожены двухквартирный жилой дом, гараж и автомобиль. На пожаре погибла 83-летняя пенсионерка.

На ликвидацию возгорания выезжали 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину пожара и причиненный ущерб.

Кроме того, Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшей женщины, а также все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка родила ребенка в гостях во время застолья, а потом выбросила его в мусорный бак — СК
Из-за опасной толщины льда в Рязанской области закрыли ледовую переправу
В мусорном баке на Станкозаводской в Рязани обнаружили живого младенца
В одном из дворов Рязани двое мужчин избили водителя мусоровоза
Конкурс на лучший блинный торт в Рязани выиграли сельские кулинары
В Рязани зиму проводили и Масленицу сожгли на центральной площади
В начале недели в Рязань придет порывистый ветер
Пропавшую рязанскую бабушку нашли в московской больнице – подробности поисков
Рязанский райцентр победил в Национальной премии «Бизнес-Успех»
В новом храме Рязани несколько человек дали обет трезвости
Пропавшую во время прогулки рязанскую пенсионерку нашли живой
Сотрудницы рязанской полиции раскрывают кражи, угоны и грабежи – сводка за неделю
Ночью в Рязани в многоэтажке сгорела квартира
Рязанка Александра Трусова борется за звание чемпионки мира по фигурному катанию
Старше праздника: рязанец 8 марта отметил свое 102-летие
8 марта в Рязани прошел праздничный флешмоб «Дорогая, ты права»
ХК «Рязань» сыграл с болельщиками
Аркадий Фомин поздравил рязанок с Международным женским днем (видео)
Рязанская транспортная полиция раздавала тюльпаны на вокзале
Рязанских любителей подледного лова проверят спасатели и ГИМС
С дочерей умершей рязанки «Россельхозбанк» взыскал долг по кредиту
Рязанка получила реальный срок за неуплату алиментов дочери
В Рязани закрыли фирму, торгующую некачественными ветеринарными лекарствами
Десантник из Рязани заставлял несовершеннолетнюю вступать в интимную связь с мужчинами
Рязанская филармония приглашает на концерт Николая Чиндяйкина
На трассе в Рязанской области насмерть сбили ребенка — суд огласил приговор
График работы информационно-справочного центра УмКА в Рязани изменится
8 марта рязанцев порадуют солнце, дождь и ветер