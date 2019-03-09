Конкурс на лучший блинный торт в Рязани выиграли сельские кулинары

СЕГОДНЯ 22:12 2019-03-09T22:12:22+03:00

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На празднике «Душа моя Масленица», прошедшем 9 марта на площади Ленина в Рязани, проводился смотр кулинаров разных предприятий, городов и районов региона. Мастер-классы по приготовлению угощений они давали всем желающим прямо перед своими палатками на площади.

На «фольклорной сцене» праздника, расположившейся возле Торговых рядов, подвели итоги конкурса лучших кондитеров. Для победы в нем надо было приготовить самый вкусный блинный торт.

В результате первое место было присуждено торту «Зимняя сказка», который испекли мастера из Шацка. Второе и третье место заняли повара из Шилова и Михайлова. Им достались призы от спонсоров и дипломы администрации Рязани. А торты после церемонии награждения раздали на дегустацию зрителям.

Призы победителям кулинарного конкурса вручили на сцене у Торговых рядовФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU