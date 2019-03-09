В Рязани зиму проводили и Масленицу сожгли на центральной площади

СЕГОДНЯ 21:49 2019-03-09T21:54:30+03:00

На праздник «Душа моя Масленица» собрались тысячи людей, поглощавших блины и смотревших концерты на двух сценах

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9 марта главный праздник Масленицы в Рязани прошел на площади Ленина. Зона гуляний была окружена барьерами с пунктами пропуска. Вдоль площади стояло множество палаток, где для провожающих зиму разливали горячие напитки и продавали блины с шашлыками.

Концерты шли на двух сценах: эстрадные коллективы выступали напротив входа на Почтовую улицу, а фольклорные группы – возле академии права и управления.

В 17:30 добровольцы начали покорять ярмарочный столб. Забраться на 10-метровой высоты бревно и снять оттуда по ленточке, дающнй право на приз удалось более чем десятку рязанцев. Всем на сцене была вручена различная бытовая техника.

Кода в 19:30 концерт был закончен, приступили к главной забаве всенародного праздника – сожжению чучела Масленицы. После этого огненного шоу налд площадью засверкали огни фейерверка.

Покорить ярмарочный столб удалось 12 самым сильным и смелым рязанцамФото: Владимир ФРОЛОВ

Сожжение чучела Масленицы превратилось в яркое огненное шоуФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU