2019-03-09T19:48:00+03:00
Общество

В начале недели в Рязань придет порывистый ветер

Пока резких перемен в погоде он не несет
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 10 марта.

По информации синоптиков, в воскресенье нас ждет переменная облачность. Ночью и днем местами небольшие осадки. Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет в диапазоне -4...+1°С, днем столбики термометром поднимутся до +1...+6°С.

По предварительному прогнозу метеорологов, в начале новой рабочей недели ночная и дневная температура, равно как и активность осадков, заметно не изменятся, а вот ветер может усилиться – в понедельник до 15 м/с, а ко вторнику до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшую рязанскую бабушку нашли в московской больнице – подробности поисков
Рязанский райцентр победил в Национальной премии «Бизнес-Успех»
В новом храме Рязани несколько человек дали обет трезвости
Пропавшую во время прогулки рязанскую пенсионерку нашли живой
Сотрудницы рязанской полиции раскрывают кражи, угоны и грабежи – сводка за неделю
Ночью в Рязани в многоэтажке сгорела квартира
Рязанка Александра Трусова борется за звание чемпионки мира по фигурному катанию
Старше праздника: рязанец 8 марта отметил свое 102-летие
8 марта в Рязани прошел праздничный флешмоб «Дорогая, ты права»
ХК «Рязань» сыграл с болельщиками
Аркадий Фомин поздравил рязанок с Международным женским днем (видео)
Рязанская транспортная полиция раздавала тюльпаны на вокзале
Рязанских любителей подледного лова проверят спасатели и ГИМС
С дочерей умершей рязанки «Россельхозбанк» взыскал долг по кредиту
Рязанка получила реальный срок за неуплату алиментов дочери
В Рязани закрыли фирму, торгующую некачественными ветеринарными лекарствами
Десантник из Рязани заставлял несовершеннолетнюю вступать в интимную связь с мужчинами
Рязанская филармония приглашает на концерт Николая Чиндяйкина
На трассе в Рязанской области насмерть сбили ребенка — суд огласил приговор
График работы информационно-справочного центра УмКА в Рязани изменится
8 марта рязанцев порадуют солнце, дождь и ветер