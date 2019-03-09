В начале недели в Рязань придет порывистый ветер
Пока резких перемен в погоде он не несет
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Рязанский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 10 марта.
По информации синоптиков, в воскресенье нас ждет переменная облачность. Ночью и днем местами небольшие осадки. Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет в диапазоне -4...+1°С, днем столбики термометром поднимутся до +1...+6°С.
По предварительному прогнозу метеорологов, в начале новой рабочей недели ночная и дневная температура, равно как и активность осадков, заметно не изменятся, а вот ветер может усилиться – в понедельник до 15 м/с, а ко вторнику до 17 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU