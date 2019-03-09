Рязанский райцентр победил в Национальной премии «Бизнес-Успех»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-09T14:23:57+03:00

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Город Касимов стал победил в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства» Национальной премии «Бизнес-Успех», сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

В финал конкурса вышли муниципалитеты всего из 13 регионов России. Касимов боролся с проектом по развитию туризма и привлечением в эту отрасль малого бизнеса.

– Число субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере туризма, за три года увеличилось с 30 до 130. Начали действовать 38 инвестпроектов, создано более 500 рабочих мест, – говорится в сообщении кабмина.

В итоге Касимов победил. Награждали представителей горадминистрации на торжественной церемонии в Москве: им вручили «Золотой домкрат» и сертификат на 1 миллион рублей.

Кстати, уже в мае этот райцентр примет окружной этап Национальной премии «Бизнес-Успех».

ИСТОЧНИК KP.RU