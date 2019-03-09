2019-03-09T12:48:43+03:00
Общество

В новом храме Рязани несколько человек дали обет трезвости

Такой молебен здесь провели впервые
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.
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В Дашково-Песочне совершено молебеное пение о принятии обета трезвости, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Молебен прошел в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», который входит в комплекс строящейся в четвертом микрорайоне церкви святителя Василия Рязанского.

Обет здесь давали впервые. Сделали это несколько трудников прихода – вместе с настоятелем протоиереем Александром Гривиным.

Перед образом «Неупиваемая Чаша» молятся об исцелении не только от алкогольной, но и других зависимостей.

Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.

Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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