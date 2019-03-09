В новом храме Рязани несколько человек дали обет трезвости
Такой молебен здесь провели впервые
Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.
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В Дашково-Песочне совершено молебеное пение о принятии обета трезвости, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Молебен прошел в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», который входит в комплекс строящейся в четвертом микрорайоне церкви святителя Василия Рязанского.
Обет здесь давали впервые. Сделали это несколько трудников прихода – вместе с настоятелем протоиереем Александром Гривиным.
Перед образом «Неупиваемая Чаша» молятся об исцелении не только от алкогольной, но и других зависимостей.
Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU