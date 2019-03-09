Пропавшую во время прогулки рязанскую пенсионерку нашли живой

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-09T12:56:14+03:00

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Пропавшую во время прогулки пенсионерку нашли спустя неделю, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». По данным волонтеров, пожилую женщину нашли живой. В настоящее время она находится в кругу родных и близких.

Напомним, 75-летняя Зоя Горшкова 3 марта вышла из дома на прогулку и пропала. Поисками бабушки занимались полиция, волонтеры и неравнодушные рязанцы. Найти пожилую женщину удалось только к 9 марта. Где все это время находилась пенсионерка, не сообщается.

ВАЖНО!

Если у вас пропал близкий человек, вам необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства. Можно позвонить и по телефону 02. Оператор дежурной смены обязан принять сообщение или, по просьбе звонящего, назвать телефон дежурной части ближайшего территориального ОВД.

Кстати, дежурным категорически запрещено отказывать в приеме заявлений об исчезновении человека. Абсолютно не важно, сколько человек не выходит на связь, и где он мог пропасть — все заявления принимаются сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU