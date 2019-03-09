Сотрудницы рязанской полиции раскрывают кражи, угоны и грабежи – сводка за неделю
В рязанской полиции трудится около 800 женщин и 8 марта региональное УМВД опубликовало результаты работы части этого коллектива. Приведена информация всего за неделю, но и она впечатляет.
Так, в Касимовском районе эксперт криминалистического отделения лейтенант полиции Юлия Борисова собрала доказательства по уголовному делу в отношении местного жителя – его подозревают в серии дачных краж.
В Клепиковском районе следователь майор юстиции Анна Кривцова раскрыла громкое преступление: выяснила, кто угнал два автомобиля, затем вытащил из них ценные вещи и поджог авто. Из-за пожара, кстати, пострадали еще пять машин.
А в Михайловском районе участковый капитан полиции Ирина Панова обнаружила, что местная жительница незаконно получала выплаты.
В Рязанском районе старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Светлана Колова буквально за час разыскала подростков, обокравших несколько авто.
В Скопинском районе оперуполномоченный отдела уголовного розыска, майор полиции Светлана Егорова нашла мужчину, который был в розыске. Его уже задержали.
В Шацком районе старший дознаватель, майор полиции Юлия Колупаева за сутки установила участников грабежа с тяжким вредом здоровью потерпевшего. Уголовные дела уже возбуждены.
ИСТОЧНИК KP.RU