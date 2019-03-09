2019-03-09T11:21:06+03:00
Происшествия

Сотрудницы рязанской полиции раскрывают кражи, угоны и грабежи – сводка за неделю

Дамы работают и в отделах несовершеннолетних и в криминалистике
Мария БЛИНОВА
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В рязанской полиции трудится около 800 женщин и 8 марта региональное УМВД опубликовало результаты работы части этого коллектива. Приведена информация всего за неделю, но и она впечатляет.

Так, в Касимовском районе эксперт криминалистического отделения лейтенант полиции Юлия Борисова собрала доказательства по уголовному делу в отношении местного жителя – его подозревают в серии дачных краж.

В Клепиковском районе следователь майор юстиции Анна Кривцова раскрыла громкое преступление: выяснила, кто угнал два автомобиля, затем вытащил из них ценные вещи и поджог авто. Из-за пожара, кстати, пострадали еще пять машин.

А в Михайловском районе участковый капитан полиции Ирина Панова обнаружила, что местная жительница незаконно получала выплаты.

В Рязанском районе старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Светлана Колова буквально за час разыскала подростков, обокравших несколько авто.

В Скопинском районе оперуполномоченный отдела уголовного розыска, майор полиции Светлана Егорова нашла мужчину, который был в розыске. Его уже задержали.

В Шацком районе старший дознаватель, майор полиции Юлия Колупаева за сутки установила участников грабежа с тяжким вредом здоровью потерпевшего. Уголовные дела уже возбуждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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