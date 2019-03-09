2019-03-09T10:13:56+03:00
Происшествия

Ночью в Рязани в многоэтажке сгорела квартира

Есть пострадавший
Мария БЛИНОВА
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В субботу, 9 марта, в 1 час 48 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в облценре, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. Пожар возник на улице Крупской.

В пятиэтажном кирпичном доме на третьем этаже загорелась квартира. На место выезжали пять пожарных расчетов, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.

В итоге квартира сгорела. На пожаре пострадал человек, его состояние пока не уточняется. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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