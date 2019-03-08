Старше праздника: рязанец 8 марта отметил свое 102-летие

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-08T16:05:34+03:00

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8 марта отметил сто второй День рождения житель Рязани Герасим Лычкин. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Герасим Андреевич — ровесник Октябрьской революции. Он родился 8 марта 1917 года в деревне Ново-Аносово Клепиковского района Рязанской области. Примечательно, что Лычкин старше всенародно любимого праздника 8 марта, который в нашей стране приобрел официальный статус только в 1921 году.

Работать рязанский долгожитель начал рано — с 14 лет, а в 17 уехал в Москву на строительство метро. Окончив строительный техникум, работал на стройках в Подмосковье. В 1939 году пошел в армию, в начале Великой Отечественной закончил Ярославское интендантское училище и был направлен на Юго-Западный фронт. Спустя год Лычкин получил ранение и был отправлен в госпиталь в Омск, после выписки служил в штабе военного округа. Закончил военную службу в 1961 году в Иркутске в звании капитана. Награжден Орденом Красной звезды и медалями.

Герасим Андреевич Лычкин переехал в Рязань в 1977 году. У него есть внук, правнучка и праправнук.

ИСТОЧНИК KP.RU