2019-03-08T15:28:53+03:00
Общество

8 марта в Рязани прошел праздничный флешмоб «Дорогая, ты права»

Более 150 молодых людей и девушек вышли на улицы города с поздравлениями для всех женщин Рязанской области
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. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".
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Вместе с праздничным флешмобом молодые люди прошлись по главной пешеходной улице Рязани, поздравляя женщин с 8 марта. Все мероприятие сопровождалось плакатами с комплиментами для прекрасной половины в Международный женский день. Молоды люди шли с плакатами формата «Мы вас любим»; «Вы прекрасны»; «Ты мой самый драгоценный бриллиант», а девушки подошли к этой задаче творчески и мелькали в толпе с плакатами «Ищу мужа», «Ну чем не принцесса» и др.

. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".

. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".

- Очень приятно, что поздравить своих девушек, мам, бабушек вышли более 150 человек. Все ребята были заряжены, девушки на улицах улыбались и фотографировали. Мы очень рады, что праздничный флешмоб удался. Еще раз поздравляем всех девушек с 8 марта, - прокомментировал член КС, руководитель РРО ВОО МГЕР Артем Никитин.

. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".

. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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