2019-03-08T13:40:00+03:00
Спорт

ХК «Рязань» сыграл с болельщиками

Заключительный матч сезона запомнится надолго
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Поздравления после заброшенной шайбы принимает Петр Кочетков. Фото: Елена Муковозова.Поздравления после заброшенной шайбы принимает Петр Кочетков. Фото: Елена Муковозова.
Изменить размер текста:

Игроки ХК «Рязань» провели гала-матч с болельщиками команды. Об этом рассказала представитель пресс-служба клуба Елена Ляхова.

За пять часов до начала встречи были вывешены составы команд «синих» и «белых». Сразу начались сюрпризы. К примеру, Петр Кочетков стал защитником, а Кирилл Беляев — голкипером. Матч стал настоящим шоу, которое, по словам многочисленных болельщиков, запомнится им надолго.

Особые слова благодарности от пресс-службы клуба звучат в адрес Александра Логинова, Ольги Седовой, Елены Муковозовой и Сергея Прохорова. От имени нашего издания — самые теплые пожелания в адрес «музы» команды Софии Артемьевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24