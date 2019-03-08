ХК «Рязань» сыграл с болельщиками

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-08T13:40:00+03:00

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Игроки ХК «Рязань» провели гала-матч с болельщиками команды. Об этом рассказала представитель пресс-служба клуба Елена Ляхова.

За пять часов до начала встречи были вывешены составы команд «синих» и «белых». Сразу начались сюрпризы. К примеру, Петр Кочетков стал защитником, а Кирилл Беляев — голкипером. Матч стал настоящим шоу, которое, по словам многочисленных болельщиков, запомнится им надолго.

Особые слова благодарности от пресс-службы клуба звучат в адрес Александра Логинова, Ольги Седовой, Елены Муковозовой и Сергея Прохорова. От имени нашего издания — самые теплые пожелания в адрес «музы» команды Софии Артемьевой.

ИСТОЧНИК KP.RU