Рязанских любителей подледного лова проверят спасатели и ГИМС
Патрулирование водоемов будет значительным, цель - профилактика
. Фото: пресс-служба регионального управления МЧС.
Изменить размер текста:
Инспекторы ГИМС проверят 28 водоемов в Рязанской области и областном центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
8-10 марта к патрулированию будут привлекаться инспекторы ГИМС и спасатели на воде. В общей сложности в мероприятиях будет задействовано 22 человека и 6 единиц техники. Их основная задача – напомнить любителям зимней рыбалки правила безопасности, чтобы рыбаки не стали жертвами своего хобби. Рецепт этого прост: не выходить на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии и без спасательных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU