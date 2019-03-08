Рязанских любителей подледного лова проверят спасатели и ГИМС

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-08T11:46:48+03:00

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Инспекторы ГИМС проверят 28 водоемов в Рязанской области и областном центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

8-10 марта к патрулированию будут привлекаться инспекторы ГИМС и спасатели на воде. В общей сложности в мероприятиях будет задействовано 22 человека и 6 единиц техники. Их основная задача – напомнить любителям зимней рыбалки правила безопасности, чтобы рыбаки не стали жертвами своего хобби. Рецепт этого прост: не выходить на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии и без спасательных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU