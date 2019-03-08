Рязанка получила реальный срок за неуплату алиментов дочери

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-08T09:56:05+03:00

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Прокуратурой Захаровского района в Михайловском районном суде поддержано государственное обвинение в отношении лишенной родительских прав женщины, которая с 2017 по 2018 год не платила алименты своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Общая сумма задолженности по алиментам составила более 73 тысяч рублей. Однако нерадивая мать устроиться на работу даже не пыталась и вела асоциальный образ жизни. Кроме того, в течение этого периода ей инкриминировано незаконное проникновение в жилище — решением мирового судьи ей назначены 120 часов обязательных работ. От них женщина уклонилась, как и от заменивших их 12 суток в колонии-поселении.

Таким образом, учитывая всю совокупность содеянного Михайловский районный суд приговорил жительницу Рязанской области в реальному сроку. Женщина должна будет провести ближайшие 3 года в колонии-поселении, где не захотела провести и 12 дней. Отметим, что приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU