В Рязани закрыли фирму, торгующую некачественными ветеринарными лекарствами

СЕГОДНЯ 21:10 2019-03-07T21:10:35+03:00

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Инспекторы рязанского Россельхознадзора проверили работу ООО «Юнивет», которое занимается оптовой торговлей и хранением лекарств для ветеринарного применения, сообщает пресс-служба управления. Основанием для внеплановой проверки послужила жалоба рязанца по факту покупки некачественного препарата.

Во время проверки специалисты нашли многочисленные нарушения законодательства в сфере лицензионного контроля и обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В отношении ООО «Юнивет» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Решением суда юридическое лицо было признано виновным, и его деятельность была приостановлена на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU