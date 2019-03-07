В Рязани закрыли фирму, торгующую некачественными ветеринарными лекарствами
Инспекторы рязанского Россельхознадзора проверили работу ООО «Юнивет», которое занимается оптовой торговлей и хранением лекарств для ветеринарного применения, сообщает пресс-служба управления. Основанием для внеплановой проверки послужила жалоба рязанца по факту покупки некачественного препарата.
Во время проверки специалисты нашли многочисленные нарушения законодательства в сфере лицензионного контроля и обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В отношении ООО «Юнивет» было возбуждено дело об административном правонарушении.
Решением суда юридическое лицо было признано виновным, и его деятельность была приостановлена на 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU