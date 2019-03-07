Десантник из Рязани заставлял несовершеннолетнюю вступать в интимную связь с мужчинами

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-07T18:08:31+03:00

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В Москве вынесли приговор участникам преступной группировки, в которую входил военнослужащий Рязанского десантного училища. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК России.

Как установили следствие и суд, в декабре 2017 года и январе 2018 года рядовой десантного училища Виталий Леснов угрозами заставил знакомую несовершеннолетнюю девушку вступить в переписку с мужчинами на сайтах знакомств. Девушка назначала им встречу в отдаленных районах столицы для интимных отношений.

Когда мужчины приезжали на встречу, десантник вместе с двумя подельниками нападали на них и, угрожая распространением сведений о их желании вступить в интимную связь с несовершеннолетней, вымогали деньги.

Решением Московского гарнизонного военного суда рязанский десантник Виталий Леснов приговорен к пяти годам колонии. Двое его сообщников получили по 1,5 и 1,3 года. Несовершеннолетняя девушка отделалась условным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU