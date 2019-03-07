На трассе в Рязанской области насмерть сбили ребенка — суд огласил приговор

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-07T17:10:51+03:00

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Суд вынес приговор рязанцу, обвиняемому в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Клепиковского района.

Как установило следствие и суд, летом 2018 года недалеко от деревни Мягково Клепиковского района водитель автомобиля Mazda CX-5 на скорости сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. В результате полученных травм ребенок скончался.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в колонии поселения. Кроме того, осужденный должен выплатить погибшего ребенка 2 миллиона рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU