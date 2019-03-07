2019-03-07T17:10:51+03:00
Происшествия

На трассе в Рязанской области насмерть сбили ребенка — суд огласил приговор

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд вынес приговор рязанцу, обвиняемому в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Клепиковского района.

Как установило следствие и суд, летом 2018 года недалеко от деревни Мягково Клепиковского района водитель автомобиля Mazda CX-5 на скорости сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. В результате полученных травм ребенок скончался.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в колонии поселения. Кроме того, осужденный должен выплатить погибшего ребенка 2 миллиона рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десантник из Рязани заставлял несовершеннолетнюю вступать в интимную связь с мужчинами
Рязанская филармония приглашает на концерт Николая Чиндяйкина
График работы информационно-справочного центра УмКА в Рязани изменится
8 марта рязанцев порадуют солнце, дождь и ветер
Рязанских энергетиков наградили за спасение женщины на пожаре
В Рязани пройдет благотворительный обед
Рязанское отделение «Единой России» поздравило женщин с праздником
В Рязани выбрали «Красу ВДВ-2019»
Появилось видео утреннего ДТП в Рязани - легковушку перевернул "КамАЗ"
По игрокам ХК «Рязань» спортивно-дисциплинарный комитет принял решение
Рязанский онкодиспансер получит 20 единиц современной медицинской техники
На улице Стройкова оперативники задержали рязанца с героином
На одной из улиц Рязани в понедельник отключат электричество
Во всех рязанских парках разработают маршруты для оздоровительной ходьбы
Игроки ХК «Рязань» сыграют с болельщиками
Рязанцам рассказали, куда обращаться с претензиями к работе коллекторов
На федеральной трассе в Рязанской области вновь насмерть сбили пешехода
В рязанской ОКБ составили рейтинг врачей, в которых влюбляются с первого взгляда
Половодье в Рязанской области может затронуть 25 населенных пунктов
В рязанской ДПС ГИБДД сменились номера телефонов
На улице Бирюзова в Рязани перевернулся автомобиль. Все Канищево стоит в пробке
В праздничные выходные разанские КВЦ поменяют режим работы
За торговлю ядовитой «незамерзайкой» рязанца оштрафовали на полторы тысячи рублей
Крытый рынок в рязанской Песочне достроят, а в «Дубовой роще» добавят лавочек