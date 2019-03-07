2019-03-07T16:58:38+03:00
Общество

График работы информационно-справочного центра УмКА в Рязани изменится

Напоминаем адрес: ул. Каширина д.1 (ранее – Рязанское военное училище связи)
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Изменится график работы информационно-справочного центра (ИСЦ) УмКА в МФЦ на ул. Каширина д.1. Это на территории бывшего военного училища связи. Об этом сообщил сайт городской администрации.

7 марта центр будет до 19.00, с 8 по 10 марта он будет закрыт. С 11 марта ИСЦ будет работать в обычном режиме. Обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-250-02-62 можно обратиться до 17.00 7 марта или уже в понедельник, 11 марта,

ИСТОЧНИК KP.RU

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