2019-03-07T17:16:55+03:00
Звезды

Рязанская филармония приглашает на концерт Николая Чиндяйкина

Народный артист приедет в наш город через неделю
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14 марта в Рязанской филармонии народный артист России Николай Чиндяйкин представит литературно-музыкальную программу «То, чем живу...». В исполнении известного артиста прозвучат стихи А. Пушкина, А. Блока, В. Маяковского, Е. Евтушенко.

Название программы, как рассказывает Николай Чиндяйкин, неслучайно – она является новой гранью его работы, позволяет показать всю красоту отечественной литературы.

– Это то, что мне всегда нравилось, как-то мне было интересно проживать свою жизнь рядом с этим. Ничего другого у меня нет, потому что и театр – это часть поэзии, и кино – часть поэзии, – объясняет артист.

Блок, Маяковский, Заболоцкий, Мартынов – это то, чем живет Николай Чиндяйкин в свободное от работы время. Создатель мужественных образов на самом деле – нежный лирик. «Крепкий отечественный орешек», как прозвали актера за роли в кино, за кадром сочиняет стихи, играет на гитаре, исполняет песни и романсы.

Богатая актерская и режиссерская карьера Н. Чиндяйкина началась после окончания театрального училища в Ростове-на-Дону в театрах Ростова-на-Дону и Омска. Затем после окончания режиссерского факультета ГИТИСа он начинает работу режиссером, актером и педагогом в «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева. Выступал в качестве режиссера многих спектаклей, в том числе «Плача Иеремии» – лауреата приза журнала «Театральная жизнь» за лучшую постановку сезона. Был удостоен Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Более 20 лет преподает в Российской академии театрального искусства, ведет актерско-режиссерский курс мастерской А. Васильева. C 2008 года работает в МХТ им. Чехова.

Начало в 19.00.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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