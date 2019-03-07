Рязанских энергетиков наградили за спасение женщины на пожаре

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-07T16:21:58+03:00

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6 марта начальник управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России генерал-майор Юрий Жуков наградил сотрудников «Рязаньэнерго» — мастера Константина Самсонова, водителя Алексея Масликова и электромонтеров Валерия Бирюкова и Михаила Яшкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, в ноябре прошлого года, проезжая мимо одного из частных домов в селе Поляны Скопинского района, энергетики заметили дым, пробивающийся из-под крыши. Дверь в помещение была закрытой. Но увидев через окно лежащую на полу женщину, скопинцы выбили его, и спасли пострадавшую.

Из рук генерала внутренней службы энергетики получили нагрудные знаки «Участнику ликвидации последствий ЧС».

ИСТОЧНИК KP.RU