Рязанских энергетиков наградили за спасение женщины на пожаре
6 марта начальник управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России генерал-майор Юрий Жуков наградил сотрудников «Рязаньэнерго» — мастера Константина Самсонова, водителя Алексея Масликова и электромонтеров Валерия Бирюкова и Михаила Яшкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
Напомним, в ноябре прошлого года, проезжая мимо одного из частных домов в селе Поляны Скопинского района, энергетики заметили дым, пробивающийся из-под крыши. Дверь в помещение была закрытой. Но увидев через окно лежащую на полу женщину, скопинцы выбили его, и спасли пострадавшую.
Из рук генерала внутренней службы энергетики получили нагрудные знаки «Участнику ликвидации последствий ЧС».
ИСТОЧНИК KP.RU