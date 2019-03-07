2019-03-07T16:24:18+03:00
Общество

8 марта рязанцев порадуют солнце, дождь и ветер

При этом разница ночной и дневной температур – 15 градусов
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 марта.

В эту праздничную пятницу нас ждет переменная облачность. Ночью без осадков, а вот днем ожидаются умеренные мокрый снег и дождь. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, однако временами будут порывы до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью -10...-5°С, днем же столбики термометров поднимутся до 0...+5°С.

Внимание: на дорогах гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU

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