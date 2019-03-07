В Рязани пройдет благотворительный обед

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-07T16:10:19+03:00

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Центр «Общее дело», созданный при храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица" 5 лет назад, организует благотворительный обед. На него приглашаются многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, а также все нуждающиеся.

Благотворители приглашают на общую трапезу 9 марта в столовую завода «Красное знамя» на улице Шабулина, 2А. Время проведения: с 11.00 до 14.00 – уточняет сайт Рязанской епархии.

Напомним, что социальный центр «Обще дело» кормит и помогает бездомным; имеет гуманитарный вещевой склад для многодетных и малообеспеченных семей, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центра бесплатно консультируют нуждающихся по социальным, психологическим и юридическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU