В Рязани пройдет благотворительный обед
Центр «Общее дело», созданный при храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица" 5 лет назад, организует благотворительный обед. На него приглашаются многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, а также все нуждающиеся.
Благотворители приглашают на общую трапезу 9 марта в столовую завода «Красное знамя» на улице Шабулина, 2А. Время проведения: с 11.00 до 14.00 – уточняет сайт Рязанской епархии.
Напомним, что социальный центр «Обще дело» кормит и помогает бездомным; имеет гуманитарный вещевой склад для многодетных и малообеспеченных семей, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центра бесплатно консультируют нуждающихся по социальным, психологическим и юридическим вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU