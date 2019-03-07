Рязанское отделение «Единой России» поздравило женщин с праздником

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-07T15:57:21+03:00

Праздник «От всего сердца!» посвятили тем, чьи судьбы являются примерами самоотверженности, человечности и любви

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6 марта в Рязанском дворце молодежи состоялся праздник «От всего сердца!», организованный рязанским городским отделением «Единой России». Этот проект посвящен людям, чьи судьбы являются примером служения обществу, самоотверженности, человечности, любви. На этот раз мероприятие было приурочено к Международному женскому дню.

Со словами признательности и пожеланиями героиням дня выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель областной Думы Аркадий Фомин. Оба они входят в руководящие органы «Единой России». Глава региона пожелал всем женщинам здоровья, добра и любви.

– Пусть первые весенние дни принесут вам радость, пусть мужчины дарят вам цветы, пусть жизнь будет наполнена счастьем и яркими позитивными эмоциями, – сказал он.

Собравшимся в атмосфере уютного кафе были рассказаны истории жизни нескольких выдающихся рязанок: Антонины Прохоровой, Людмилы Ефимовой, Натальи Мироновой, Натальи Шарапиной и Галины Соболевой. Главный врач детской поликлиники Галина Шарапина в прошлом году была признана самым эффективным менеджером программы «Бережливая поликлиника», а Галина Соболева оказалась старейшим членом «Единой России» в Рязанской области.

– Вы прожили очень интересную жизнь, достойную романа, – сказал Аркадий Фомин, вручая Галине Александровне цветы и подарок. – Ваше поколение уже совершило подвиг, восстановив страну из руин. И сегодня вы совершаете подвиг: в свои 94 пришли к нам на праздник.

Среди поздравлявших были руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Михаил Кривцов, депутат Александр Ачалов, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев и ректор Рязанского медицинского университета Роман Калинин. В конце торжественного мероприятия мужчины подарили цветы всем присутствующим в зале женщинам.

Всем приглашенным женщинам достались цветы и подаркиФото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU