2019-03-07T14:51:31+03:00
Происшествия

Появилось видео утреннего ДТП в Рязани - легковушку перевернул "КамАЗ"

О наличии пострадавших и их состоянии пока ничего неизвестно
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Утром в четверг, 8 марта, в Рязани произошло ДТП. Авария случилась в Канищеве - на улице Бирюзова. По словам очевидцев здесь перевернулась легковушка, после чего на дороге образовалась огромная пробка - район встал.

Днем того же дня в группе Дороги Рязани ВКонтакте появилось видео ДТП. На записи видно, как "КамАЗ" поддел и на скорости снес ВАЗ 2114. Та в итоге отлетела на сугроб на обочине и мгновенно перевернулась.

О наличии пострадавших и их состоянии пока ничего неизвестно: официальной информации от ответственных ведомств нет.

ДТП Рязань Бирюзова..

ИСТОЧНИК KP.RU

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