Появилось видео утреннего ДТП в Рязани - легковушку перевернул "КамАЗ"
О наличии пострадавших и их состоянии пока ничего неизвестно
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Утром в четверг, 8 марта, в Рязани произошло ДТП. Авария случилась в Канищеве - на улице Бирюзова. По словам очевидцев здесь перевернулась легковушка, после чего на дороге образовалась огромная пробка - район встал.
Днем того же дня в группе Дороги Рязани ВКонтакте появилось видео ДТП. На записи видно, как "КамАЗ" поддел и на скорости снес ВАЗ 2114. Та в итоге отлетела на сугроб на обочине и мгновенно перевернулась.
О наличии пострадавших и их состоянии пока ничего неизвестно: официальной информации от ответственных ведомств нет.
ДТП Рязань Бирюзова..
ИСТОЧНИК KP.RU