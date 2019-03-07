2019-03-07T13:59:40+03:00
Здоровье

Рязанский онкодиспансер получит 20 единиц современной медицинской техники

Новейшее оборудование позволит повысить качество проводимых диагностических исследований
Александр РАДЫГИН
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Областной клинический онкологический диспансер приобретет более 20 наименований новой техники, в числе которой тяжелое медицинское оборудование, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что Рязанская область — один из первых регионов, который получил комбинированную совмещенную систему однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа. Исследование на данной установке позволяет увидеть степень распространения опухоли, ее месторасположение и метастазы. Кроме того, с помощью этой системы можно получить данные о функционировании того или иного органа, а также обнаружить нарушения на самых ранних стадиях. Это позволяет увидеть патологические изменения еще до формирования очагов при проведении компьютерной или магнитно-резонансной томографии.

Такое оборудование позволит повысить качество проводимых диагностических исследований, напрямую влияющих на качество лечения и продолжительность жизни пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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