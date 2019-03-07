2019-03-07T13:22:23+03:00
Происшествия

На улице Стройкова оперативники задержали рязанца с героином

Всего за сутки полицейские пресекли четыре факта незаконного оборота наркотиков
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Рязанской области оперативники пресекли четыре факта незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В областном центре и Спас-Клепиках полицейские изъяли героин, метадон, N-метилэфедрон и гашиш.

В частности, на улице Стройкова оперативники задержали 36-летнего безработного рязанца. Во время личного досмотра у мужчины нашли сверток с героином массой 3 грамма. Ранее задержанный уже был судим за грабеж и хранение наркотиков.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело. Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает лишение свободы до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео утреннего ДТП в Рязани - легковушку перевернул "КамАЗ"
По игрокам ХК «Рязань» спортивно-дисциплинарный комитет принял решение
Рязанский онкодиспансер получит 20 единиц современной медицинской техники
На одной из улиц Рязани в понедельник отключат электричество
Во всех рязанских парках разработают маршруты для оздоровительной ходьбы
Игроки ХК «Рязань» сыграют с болельщиками
Рязанцам рассказали, куда обращаться с претензиями к работе коллекторов
На федеральной трассе в Рязанской области вновь насмерть сбили пешехода
В рязанской ОКБ составили рейтинг врачей, в которых влюбляются с первого взгляда
Половодье в Рязанской области может затронуть 25 населенных пунктов
В рязанской ДПС ГИБДД сменились номера телефонов
На улице Бирюзова в Рязани перевернулся автомобиль. Все Канищево стоит в пробке
В праздничные выходные разанские КВЦ поменяют режим работы
За торговлю ядовитой «незамерзайкой» рязанца оштрафовали на полторы тысячи рублей
Крытый рынок в рязанской Песочне достроят, а в «Дубовой роще» добавят лавочек