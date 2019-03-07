На улице Стройкова оперативники задержали рязанца с героином
Всего за сутки полицейские пресекли четыре факта незаконного оборота наркотиков
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За минувшие сутки в Рязанской области оперативники пресекли четыре факта незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В областном центре и Спас-Клепиках полицейские изъяли героин, метадон, N-метилэфедрон и гашиш.
В частности, на улице Стройкова оперативники задержали 36-летнего безработного рязанца. Во время личного досмотра у мужчины нашли сверток с героином массой 3 грамма. Ранее задержанный уже был судим за грабеж и хранение наркотиков.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело. Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает лишение свободы до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU