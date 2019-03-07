На одной из улиц Рязани в понедельник отключат электричество

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-07T13:09:12+03:00

На воздушной линии в областном центре пройдут ремонтные работы

Изменить размер текста: A A

11 марта в Рязани отключат электричество на одной из улиц, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По данным чиновников, причина отключения — работы на воздушной линии.

В понедельник с 09:30 до 16:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

- улица Ситниковская, д. 75а, д. 67а.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам электроснабжения звоните на горячую линию МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» по телефону: (4912) 55–01–12.

ИСТОЧНИК KP.RU