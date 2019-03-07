2019-03-07T12:37:09+03:00
Спорт

Во всех рязанских парках разработают маршруты для оздоровительной ходьбы

Председатель гордумы Юлия Рокотянская поручила создать условия для пешеходных прогулок в областном центре
Александр РАДЫГИН
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Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поручила разработать маршруты для пешеходных прогулок в парках города, обустроить дорожки, установить соответствующие указатели и нанести разметку, сообщает пресс-служба гордумы.

— Нужно рассматривать и Лесопарк, и парк Гагарина, и Солотчу, — отметила Рокотянская. — В последнее время пешеходные прогулки и скандинавская ходьба все больше становятся популярными. Это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому нужно создать условия для оздоровительных прогулок.

Напомним, пять лет назад в ЦПКиО открылись первые в Рязани маршруты терренкура (метод санаторно-курортного лечения с дозированными физическими нагрузками в виде пешеходных прогулок — Ред.). В непосредственной близости к парку находится больница имени Семашко. Все пациенты, желающие заниматься ходьбой, могут воспользоваться разработанными маршрутами на территории ЦКПиО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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