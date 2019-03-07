Во всех рязанских парках разработают маршруты для оздоровительной ходьбы
Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поручила разработать маршруты для пешеходных прогулок в парках города, обустроить дорожки, установить соответствующие указатели и нанести разметку, сообщает пресс-служба гордумы.
— Нужно рассматривать и Лесопарк, и парк Гагарина, и Солотчу, — отметила Рокотянская. — В последнее время пешеходные прогулки и скандинавская ходьба все больше становятся популярными. Это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому нужно создать условия для оздоровительных прогулок.
Напомним, пять лет назад в ЦПКиО открылись первые в Рязани маршруты терренкура (метод санаторно-курортного лечения с дозированными физическими нагрузками в виде пешеходных прогулок — Ред.). В непосредственной близости к парку находится больница имени Семашко. Все пациенты, желающие заниматься ходьбой, могут воспользоваться разработанными маршрутами на территории ЦКПиО.
ИСТОЧНИК KP.RU