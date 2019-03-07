Игроки ХК «Рязань» сыграют с болельщиками
Ставший традиционным матч ХК «Рязань» против болельщиков команды начнется 7 марта в 19.00. Об этом нам рассказал пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.
Матчи с болельщиками ХК «Рязань» проводил уже трижды – в 2015, 2016 и 2017 годах. В прошлом году шоу по техническим причинам не состоялось, поэтому организаторы обещают, что предпраздничный вечер станет незабываемым для любителей хоккея. Формат матча и программу праздника они держат в секрете.
От себя шутливо добавим, что у болельщиков есть все возможности взять верх над профессиональными игроками, ведь ряд ведущих рязанских хоккеистов дисквалифицирован Спортивно-дисциплинарным комитетом ФХР. Ясно одно – скучно не будет!
ИСТОЧНИК KP.RU