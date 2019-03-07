2019-03-07T14:36:38+03:00
Спорт

Игроки ХК «Рязань» сыграют с болельщиками

Организаторы обещают, что это будет настоящее шоу
Павел АВЕРИН
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В матче против профи может сыграть вся семья активных болельщиков ХК "Рязань".В матче против профи может сыграть вся семья активных болельщиков ХК "Рязань".Фото: Павел АВЕРИН
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Ставший традиционным матч ХК «Рязань» против болельщиков команды начнется 7 марта в 19.00. Об этом нам рассказал пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.

Матчи с болельщиками ХК «Рязань» проводил уже трижды – в 2015, 2016 и 2017 годах. В прошлом году шоу по техническим причинам не состоялось, поэтому организаторы обещают, что предпраздничный вечер станет незабываемым для любителей хоккея. Формат матча и программу праздника они держат в секрете.

От себя шутливо добавим, что у болельщиков есть все возможности взять верх над профессиональными игроками, ведь ряд ведущих рязанских хоккеистов дисквалифицирован Спортивно-дисциплинарным комитетом ФХР. Ясно одно – скучно не будет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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