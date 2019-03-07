2019-03-07T12:11:39+03:00
Общество

Рязанцам рассказали, куда обращаться с претензиями к работе коллекторов

С начала этого года судебным приставам поступают жалобы граждан на деятельность коллекторов от банков и микрокредитных организаций
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Рязанцев, у которых есть претензии к работе коллекторов, кредитных и микрофинансовых организаций, просят обращаться в службу судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

«С начала 2019 года судебным приставам по всей России поступают обращения от граждан, имеющих претензии к работе коллекторов. Подобные случаи были и в Рязанской области», — говорится в сообщении.

Как отмечают приставы, кредитор должен действовать «добросовестно и разумно». При этом запрещается применять к должнику физическую силу и угрозы ее применения.

Кроме того, коллекторы не имеет права уничтожать и повреждать имущество должника, оказывать на него психологическое давление, унижать его честь и достоинство, а также передавать сведения о должнике третьим лицам.

ВАЖНО!

Если вам стало известно о неправомерных действиях коллекторов, кредитных и микрофинансовых организаций, обращайтесь в службу судебных приставов по адресу: Рязань, улица Кудрявцева, 56. Или по электронной почте mail@r62.fssprus.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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