На федеральной трассе в Рязанской области вновь насмерть сбили пешехода
На М5 «Урал» в Рязанской области произошел очередной наезд на пешехода с летальным исходом. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 25-летний житель Пензенской области попал под грузовой автомобиль Iveco.
Уточняется, что ДТП случилось в 5.55 на 238 километре федеральной трассы. Фура под управлением 35-летнего жителя Красноярского края сбила человека, который шел в попутном направлении по неосвещенному участку дороги (прямо по проезжей части) вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В других 4 ДТП за минувшие сутки травмы различной степени тяжести получили 4 человека. На территории региона автоинспекторы поймали 4 пьяных за рулем.
Напомним, 27 февраля на трассе «Каспий» в Скопинском районе местный житель также попал под грузовик.
Фото: 62.мвд.рф
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU