На федеральной трассе в Рязанской области вновь насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-07T11:22:54+03:00

Он вышел на неосвещенный участок дороги вне перехода

Изменить размер текста: A A

На М5 «Урал» в Рязанской области произошел очередной наезд на пешехода с летальным исходом. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 25-летний житель Пензенской области попал под грузовой автомобиль Iveco.

Уточняется, что ДТП случилось в 5.55 на 238 километре федеральной трассы. Фура под управлением 35-летнего жителя Красноярского края сбила человека, который шел в попутном направлении по неосвещенному участку дороги (прямо по проезжей части) вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В других 4 ДТП за минувшие сутки травмы различной степени тяжести получили 4 человека. На территории региона автоинспекторы поймали 4 пьяных за рулем.

Напомним, 27 февраля на трассе «Каспий» в Скопинском районе местный житель также попал под грузовик.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU