В рязанской ДПС ГИБДД сменились номера телефонов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-07T09:56:17+03:00

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В отдельном батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД изменились контактные телефоны, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Теперь, чтобы связаться напрямую с дорожными полицейскими, необходимо звонить по следующим телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64.

Кроме того, напоминаем, что в связи с предстоящим Международным женским днем, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) рязанского ГИБДД будет работать по измененному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU