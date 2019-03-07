В рязанской ДПС ГИБДД сменились номера телефонов
Пресс-служба регионального УМВД опубликовала важное объявление
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В отдельном батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД изменились контактные телефоны, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Теперь, чтобы связаться напрямую с дорожными полицейскими, необходимо звонить по следующим телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64.
Кроме того, напоминаем, что в связи с предстоящим Международным женским днем, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) рязанского ГИБДД будет работать по измененному графику.
ИСТОЧНИК KP.RU