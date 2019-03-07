На улице Бирюзова в Рязани перевернулся автомобиль. Все Канищево стоит в пробке

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-07T10:24:49+03:00

Водитель легковушки мчался в сторону карьера и не справился с управлением

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Утром 7 марта на улице Бирюзова произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани». Как видно из опубликованных фотографий, на автодороге в сторону карьера перевернулся легковой автомобиль. По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал.

«С подъема не обгоняйте никогда. Будет вам счастье. Там не первый раз машины разворачивает и переворачивает. Именно в том месте, где дорога правее уходит», — отметил в комментариях один из участников группы ПУВР.

Отметим, что из-за дорожного происшествия вся улица Бирюзова, а также параллельная ей улица Интернациональная стоят в пробке. Движение серьезно затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU