В праздничные выходные разанские КВЦ поменяют режим работы
Оплатить коммуналку не получится лишь в субботу
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В ближайшие дни в связи с празднованием Международного женского дня пункты КВЦ поменяют график работы, сообщается на сайте этого муниципального предприятия.
Пункты приема платежей будут работать так:
– 7 марта – по установленному графику
– 8 марта – выходной день
– 9 марта – прием платежей по графику субботы.
Напомним, в областном центре работает 24 пункта приема платежей, в которых рязанцы могут оплатить коммунальные услуги, муниципальные детские сады и услуги двух операторов связи. Еще три пункта КВЦ действуют в Касимове. Адреса и графики работы здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU