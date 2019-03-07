В праздничные выходные разанские КВЦ поменяют режим работы

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-07T09:26:43+03:00

Оплатить коммуналку не получится лишь в субботу

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В ближайшие дни в связи с празднованием Международного женского дня пункты КВЦ поменяют график работы, сообщается на сайте этого муниципального предприятия.

Пункты приема платежей будут работать так:

– 7 марта – по установленному графику

– 8 марта – выходной день

– 9 марта – прием платежей по графику субботы.

Напомним, в областном центре работает 24 пункта приема платежей, в которых рязанцы могут оплатить коммунальные услуги, муниципальные детские сады и услуги двух операторов связи. Еще три пункта КВЦ действуют в Касимове. Адреса и графики работы здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU