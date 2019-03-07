За торговлю ядовитой «незамерзайкой» рязанца оштрафовали на полторы тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-07T09:15:34+03:00

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Михайловский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, который незаконно торговал незамерзающей жидкостью, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что 29 ноября 2018 года у автодороги в поселке Электрик мужчина продавал незамерзающую стеклоомывающую жидкость «Патриот» по 120 рублей. Всего у него изъяли 20 пятилитровых бутылок.

После исследования выяснилось, что «незамерзайка» содержала в своем составе 17,5% метилового спирта, свободная реализация которого запрещена. Кроме того, использование метанола для изготовления стеклоомывающих жидкостей, в соответствии с санитарными нормами — не допускается.

Рассмотрев все материалы дела, суд назначил гражданину административное наказание в виде минимального штрафа в размере 1 500 рублей. Поскольку «незамерзайка» содержала запрещенный яд – метанол, опасный для жизни и здоровья человека, то ее отправили на утилизацию.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU