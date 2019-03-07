Крытый рынок в рязанской Песочне достроят, а в «Дубовой роще» добавят лавочек

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-07T09:14:54+03:00

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Крытый рынок возле больницы №11 в Рязани достроят в течение года. Об этом глава Рязани Юлия Рокотянская сообщила на своем личном приеме горожанину Сергею Яценко, который возмутился, почему участок давно огорожен забором, а работы там не ведутся. Председатель гордумы отметила, что разрешение на строительство получено только в январе 2019 года.

Также рязанец поднял вопрос о несанкционированной парковке грузового транспорта на улице Новоселов и об уборке «Дубовой рощи».

- Как сообщили в администрации Рязани, движение грузового автотранспорта по улице Новоселов запрещено, установлены соответствующие дорожные знаки. Для улучшения ситуации проводится работа совместно с УГИБДД УМВД России по Рязанской области и прокуратурой Октябрьского района, - ответили просителю.

Что же касается сквера, то за его состоянием должна проследить Дирекция благоустройства города. На приеме рассказали, что весной там установят дополнительные лавочки и восстановят уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU