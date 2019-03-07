Рязанская прокуратура подала иск в суд к Кадомской районной больнице

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-07T08:18:20+03:00

В одном из районных ФАПов нарушают права граждан на медицинскую помощь

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Кадомская прокуратура подала в суд иск к районной больнице, в котором просила обязать оснастить Котелинский фельдшерско-акушерский пункт необходимым оборудованием в соответствии со Стандартами оснащения врачебной амбулатории, сообщает пресс-служба райсуда.

Ранее прокуратура проверила ФАП и установила, что в медучреждении нарушают права граждан «на жизнь, на охрану здоровья и медицинскую помощь», так как в фельдшерско-акушерском пункте нет необходимого оснащения.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU