Рязанская прокуратура подала иск в суд к Кадомской районной больнице
Кадомская прокуратура подала в суд иск к районной больнице, в котором просила обязать оснастить Котелинский фельдшерско-акушерский пункт необходимым оборудованием в соответствии со Стандартами оснащения врачебной амбулатории, сообщает пресс-служба райсуда.
Ранее прокуратура проверила ФАП и установила, что в медучреждении нарушают права граждан «на жизнь, на охрану здоровья и медицинскую помощь», так как в фельдшерско-акушерском пункте нет необходимого оснащения.
В настоящее время иск находится на рассмотрении.
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