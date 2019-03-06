2019-03-06T21:06:11+03:00
Общество

В Международный женский день в Рязани потеплеет до +5

А накануне температура будет ниже нуля
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз на 7-9 марта. Согласно ему, в ближайшие дни нас ждет сначала небольшое похолодание, а затем потепление.

В четверг осадков не ожидается. Температура воздуха выше нуля пока не поднимется: -9…-14 градусов ночью (а местами и до -18), -1…-6 градусов днем.

А вот 8 марта должно стать значительно теплее. Хотя ночная температура прогнозируется на уровне -5…-7 градусов, уже днем в Рязани и по области воздух может прогреться до +5. При этом в светлое время суток метеорологи обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.

Поморосит и в субботу. Столбики термометров поднимутся еще выше и в отдельных районах могут дотянуться до отметки +8. В Рязани при этом те же +3…+5.

Ветер по-прежнему будет весьма ощутимым, с порывами до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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